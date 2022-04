Trasy rowerowe do 11 km od Wodzisławia Śląskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Trasy rowerowe z Wodzisławia Śląskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Wodzisławia Śląskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 kwietnia w Wodzisławiu Śląskim ma być 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 10 kwietnia w Wodzisławiu Śląskim ma być 13°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 347 m

Suma zjazdów: 325 m

Rowerzystom z Wodzisławia Śląskiego trasę poleca Dari37

Popołudniowy wyjazd do Rud zobaczyć jak po zimowej przerwie zachowała się Kapliczka Św. Magdaleny, jak widać wszystko jest w jak najlepszym porządku, po drodze kilka fotek przy naszej najpiękniejszej rzeczce z jej mieszkańcami, zachodzik słońca nad osiedlem Nowiny, i widok na EDF Rybnik.

Nawiguj