Trwają prace nad utwardzeniem terenu wokół remizy OSP Turzyczka

Wyremontują dwie ulice w Rydułtowach i Pszowie

Ulice Bohaterów Warszawy w Rydułtowach i Traugutta w Pszowie do remontu. Łącznie obie inwestycje kosztować będą ok. 10 mln zł, z czego połowę dołoży Fundusz Dróg Samorządowych, o co wnioskował Powiat Wodzisławski. Pozostałą część wyłożą samorządy. Na zadania ogłoszono przetargi. ...