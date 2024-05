Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Wodzisław Śląski, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Piękne maturzystki w woj. śląskim! Wiadomo, egzamin maturalny to nie pokaz mody, ale wielu młodych ludzi chce w tym ważnym momencie swojego życia prezentować się dobrze i stylowo. Powiedzmy to wyraźnie - dbanie o wygląd i prezencję, nie ujmuje dbaniu o stan wiedzy. Zobaczcie zatem, jak w woj. śląskim prezentują się nasze zdolne i piękne maturzystki! Publikujemy fotografie z wielu miast, m.in. z Częstochowy, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Bielska-Białej, Żor, Będzina, Zawiercia...

Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali w piątek, 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy!

Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szczególną atrakcją w Parku Miejskim za Pałacem Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim jest możliwość wejścia do szczeliny przeciwlotniczej. Nie zawsze jednak istnieje taka szansa. Obiekt jest udostępniany zwiedzającym w trakcie niektórych wydarzeń. Można też umówić się na zwiedzanie, dzwoniąc wcześniej do Kazimierza Piechaczka, prezesa stowarzyszenia GRH Powstaniec Śląski w Wodzisławiu, które opiekuje się szczeliną przeciwlotniczą.

Reprezentacja Polski po 22 latach znów gra w mistrzostwach świata elity. Na pierwszy mecz drużyny trenera Roberta Kalabera z Łotwą przyjechały do Ostrawy tłumy polskich kibiców, którzy czekając na historyczny występ Biało-Czerwonych spędzali czas w fanzonie ulokowanej tuż obok Ostravar Areny, a później w hali lodowiska głośno dopingowali nasz zespół. Zobaczcie zdjęcia polskich kibiców.

Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Ponad 30 tysiące osób w woj. śląskim podeszło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Zmagania rozpoczęto we wtorek 7 maja od języka polskiego. ZNAMY JUŻ CZĘŚĆ TEMATÓW! W naszej galerii znajdziecie ARKUSZE MATURALNE CKE 2024 z języka polskiego, a później także ODPOWIEDZI!

W Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej ruszyły weekendowe cyklobusy, czyli autobusy z przyczepą rowerową. W tym roku kursują na dwóch trasach, zawożąc pasażerów do Żelaznego Szlaku Rowerowego w Gołkowicach oraz do tras rowerowych w rejonie Polderu Buków i ośrodków wypoczynkowych w Olzie i Bukowie.

Wyłączenia prądu. To może dotyczyć twojej ulicy! W dniach, od 6 do 10 maja 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!