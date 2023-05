Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Wodzisław Śląski, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 7.05.2023. 30.04 - 6.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Matura 2023 w Wodzisławiu Śląskim. Ponad 150 absolwentów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Tischnera i Liceum Sztuk Plastycznych im. Olgi Boznańskiej) przystąpiło w czwartek (4 maja) do maturalnego egzaminu pisemnego z języka polskiego. Młodzież realizuje swoje marzenia. Po zdanym egzaminie dojrzałości będzie mogła wybrać się na studia wyższe lub do jednej z wielu szkół pomaturalnych. Ci młodzi ludzie mają na to dużą szansę. Aż 20 procent maturzystów z „Tischnera” i „Boznańskiej” ukończyło szkołę z wyróżnieniem.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach szczyci się sukcesami swoich uczennic w prestiżowych konkursach mody. Małgorzata Smiatek zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Szmaragdowy Guzik" dla młodych projektantów i krawców. Przygotowała kreację „Architektura w ruchu”. Julia Szczepańska znalazła się w gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Projektantów "Kreacje - Prowokacje 2023". A to nie wszystko.