Tygodniowy przegląd prasy 9.01.2022: Wodzisław Śląski, 2.01-8.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Choć wiemy, że brzmi to co najmniej ... dziwnie, to: nie zaginęły komuś konie? W Marklowicach zabezpieczono trzy "bezpańskie" okazy.

W 2022 roku świadczenia emerytalne aż dwukrotnie zostaną podwyższone. W marcu tradycyjnie będzie waloryzacja, a już w styczniu w związku z reformą podatkową Polskiego Ładu od emerytur nie będzie odciągany podatek dochodowy, a jedynie składka zdrowotna. To oznacza, że kwoty netto aktualnych emerytur wzrosną. Dokładne wyliczenia zaprezentowaliśmy w poniższym artykule.