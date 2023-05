Tygodniowy przegląd prasy w Wodzisławiu Śląskim, (21.05-27.05.2023)

Takie zachowania powinny być piętnowane. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w Czyżowicach (gmina Gorzyce, powiat wodzisławski) 31-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Mężczyzna pędził peugeotem w rejonie szkoły podstawowej z prędkością 107 km na godz. Mundurowi w tym dniu prowadzili akcję pn. "Bezpieczny pieszy", skupili się na przestrzeganiu przez kierujących przepisów ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych. Pozbawiony wyobraźni 31-latek stracił prawo jazdy i został ukarany wysokim mandatem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trwa kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. To największa prowadzona obecnie inwestycja oraz największy miejskiej plac budowy. w Wodzisławiu Śląskim. Miasto pozyskało na realizację tego przedsięwzięcia 12,8 mln zł, jakie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Co udało się zrobić do tej pory?

Wodzisławska policja została powiadomiona o usiłowaniu uprowadzenia 14-letniej dziewczyny. Na miejsce zdarzenia pilnie zostały skierowane policyjne patrole. Stróże prawa zatrzymali w tej sprawie trzech mężczyzn narodowości romskiej. Ci mieli próbować wtargnąć do mieszkania rodziców dziewczyny - grozić 36-letniej matce i 54-letniemu ojcu pozbawieniem życia i kazali "wydać" córkę.

W maju 1945 roku, z nieczynnego szybu byłej kopalni Reden w Radlinie wydobyto siedem ciał, w tym trzech kobiet z podniesionymi rękoma, owiniętymi sukniami i związanymi powrósłem ze słomy. Makabrycznych zabójstw dokonali gestapowcy, którzy pod koniec wojny wrzucali do czeluści żywych ludzi. To była jedna z najokrutniejszych zbrodni niemieckich nazistów na ziemi wodzisławskiej. Wiele lat później, na wzgórzu za nieistniejącym już szybem wzniesiono pomnik upamiętniający ofiary Szybu Reden.