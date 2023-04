Układasz chodnik? Możesz go zrobić z kostki z Placu Olimpijczyków w Radlinie. W mieście walczą z betonozą i sprzedają używaną kostkę Barbara Kubica-Kasperzec

Ten remont zaplanowany został w ramach walki z betonozą. Mowa o planowanej przebudowie reprezentacyjnego placu w Radlinie - Placu Radlińskich Olimpijczyków. To miejsce już wkrótce się zmieni, ale zanim to nastąpi urzędnicy stwierdzili, że skoro pozbywają się wszechobecnej w tym miejscu kostki brukowej... to wykorzystają ją gdzieś ponownie. I tak zaproponowali mieszkańcom: kupcie sobie kostkę z placu i ułóżcie z niej chodnik na swojej posesji.