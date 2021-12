Ukradł auto i rozbijał się nim po okolicznych drogach. Na sumieniu miał znacznie więcej

Dyżurny Komisariatu Policji w Radlinie otrzymał zgłoszenie, iż w dniu 13 grudnia 2021 roku na terenie zakładu usługowego mieszczącego się przy ulicy Rymera w Radlinie doszło do kradzieży pojazdu marki Fiat Strada. Policjanci na miejscu ustalili szczegóły kradzieży. Okazało się, iż sprawca uciekając zahaczył o zaparkowany pojazd, uszkadzając go, a następnie kilkaset metrów dalej wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Głogowej w Radlinie.

- Tam pojazd porzucił i pieszo oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci z Zespołu Patrolowego radlińskiego komisariatu bardzo szybko wytypowali sprawcę i zatrzymali go przy jednym ze sklepów przy ulicy Rymera w Radlinie. Teraz mężczyzna odpowie między innymi za krótkotrwałe użycie pojazdu i prowadzenie pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości- miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu - mówią mundurowi z Wodzisławia Śląskiego.