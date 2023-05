Ulica 1 Maja w Mszanie będzie zmodernizowana. Jest rekordowe dofinansowanie inwestycji. Co zostanie zrobione i w jakich terminach?

Przebudowa ul. 1 Maja odbędzie się w formie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wybrana w przetargu firma opracuje najpierw projekt przebudowy a następnie wykona przewidziane w projekcie prace budowlane. Przebudową objęty zostanie odcinek drogi o długości 2,4 km od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do wiaduktu nad autostradą A1.

Warto podkreślić, że realizacja tak dużego zadania nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie udzielone powiatowi wodzisławskiemu w ramach 2. edycji programu Polski Ład. Wynosi ono 18,8 mln zł.

- Powiat mógł pozyskać maksymalnie 15 mln zł, ale to byłaby kwota niewystarczająca do przeprowadzenie przebudowy ul. 1 Maja. Dlatego zwróciłam się do premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie dofinansowania, argumentując to tym, że Mszana i ta droga zwłaszcza, mocno ucierpiały najpierw podczas budowy autostrady A1, a następnie w trakcie gruntownej przebudowy drogi wojewódzkiej, czyli ulic Wodzisławskiej i Jastrzębskiej - wyjaśnia senator Gawęda.