Umierali z wycieńczenia, byli rozstrzeliwani. W Mszanie i Wodzisławiu Śl. uczcili 75. rocznicę Marszów Śmierci

Zanim piechurzy idący w 9. edycji Marszu Pamięci dotarli do Wodzisławia Śl. zameldowali się w Mszanie. Tutaj na nich czekała 20-osobowa grupa obywateli Izraela, którzy przylecieli do Polski specjalnie na tę okazję. Był też przedstawiciel polskiego rządu, posłowie, samorządowcy i mieszkańcy regionu.

Przyznał, że to co wydarzyło się w latach 1939-1945 jest niezrozumiałe. Holokaust, ale także mordowanie w obozach zagłady również Polaków i obywateli innych narodowości określił jako niewyobrażalną zbrodnię.

- To 9. Marsz Pamięci. Jest pełen zadumy i powagi. Idziemy dla zachowania pamięci. Tak długo człowiek żyje, dopóki żyje pamięć o nim. Ponad 80 kilometrów to spory wysiłek. Nam lat przybywa i chcemy tę pamięć przekazywać młodym, dlatego cieszymy się, że na mszańskiej części trasy są z nami uczniowie szkoły z Mszany – mówił 77-letni Jerzy Gawliczek, który szedł w kilkunastoosobowej grupie z Oświęcimia do Wodzisławia Śl.

Po przemowach w GOKiR uczestnicy uroczystości przeszli przed Grób Ofiar Marszu Śmierci. Tam złożono wiązanki i zapalono znicze. Nad ich głowami powiewały flagi Polski i Izraela. Polacy i Izraelczycy wspólnie się też modlili. Następnie grupa udała się na wodzisławski dworzec kolejowy. Tam zaplanowano wykłady, część artystyczną oraz wystawę. W ostatnim odcinku Marszu Pamięci jego uczestnikom towarzyszyli goście z Izraela, samorządowcy oraz mieszkańcy.

Marsz Śmierci: więźniowie umierali z wycieńczenia, głodu, zimna

Przypomnijmy, w styczniu 1945 r. z niemieckiego obozu KL Auschwitz w wyniszczającą, 63-kilometrową wędrówkę wyruszyło około 56 tysięcy więźniów (trasy wiodły do Gliwic i Wodzisławia Śl.). Dziennie pokonując 20-30 kilometrów, 22 stycznia kolumny dotarły do Wodzisławia Śl., by w odkrytych, węglowych wagonach odjechać do obozów w głąb III Rzeszy. Mroźna i śnieżna zima, wycieńczenie ciężką pracą w obozie i brutalność hitlerowców stały się przyczyną śmierci blisko 15 tysięcy więźniów. Każde odstępstwo od kolumny karane było natychmiastową egzekucją. Wielu spośród tych, którzy przeżyli Marsze Śmierci, zginęło w obozach w głębi Rzeszy.