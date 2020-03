Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. nieczynny dla klientów. Ograniczenia w Starostwie Powiatowym

Z uwagi na sytuacją sanitarną, wobec wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. od poniedziałku 16 marca do odwołania, maksymalnie ogranicza przyjęcia mieszkańców. Osobista wizyta w urzędzie będzie możliwa jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki i po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Wyjątek stanowi Urząd Stanu Cywilnego, gdzie będą rejestrowane jedynie narodziny i akty zgonu. USC będzie czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 7-15 i w piątki od 7 do 13.

Wszystkie sprawy klientów będą załatwiane telefonicznie, e-mailowo bądź za pośrednictwem skrzynki podawczej, znajdującej się przed wejściem do budynku 4B Urzędu Miasta.

Od poniedziałku wszystkie wydziały Starostwa pracują w trybie nadzwyczajnym. Budynek przy ul. Pszowskiej 92a będzie niedostępny dla petentów. Z kolei dostęp do budynków przy ul. Bogumińskiej 2 i ul. Mendego 3 (Wydział Geodezji) będzie znacząco ograniczony.

Od 16 marca do odwołania każdy, kto będzie chciał przyjść do urzędu, musi wcześniej umówić się telefonicznie (spis dostępny poniżej). Do urzędu będą mogły wejść jedynie osoby umówione. Przed wizytą w urzędzie zapoznaj się z informacją. Nie będzie można swobodnie przemieszczać się po urzędzie. Obsługę kancelaryjną zapewniać będzie również jedynie kancelaria przy ul. Bogumińskiej 2.