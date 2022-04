Uwaga na autostradzie A1. Z dwóch pasów zrobił się jeden. Dlaczego?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach poinformowała, że na autostradzie A1 na odcinku Mszana - Gorzyce od poniedziałku, 11 kwietnia będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. - Na jezdni w kierunku Ostrawy (Republika Czeska) w Mszanie na ciągu głównym nastąpi zwężenie jezdni do jednego pasa. Ruch częściowo odbywał się będzie pasem awaryjnym - informuje GDDKiA. Na wspomnianym odcinku wprowadzono także ograniczenie prędkość do 60 km/h.

Prace w tym miejscu mają potrwać około 5 tygodni, co oznacza, że mniej więcej tyle samo czasu podróżować będziemy po zwężonej jezdni. - Trwają tam prace związane z wymianą dylatacji - informuje Marek Prusak z GDDKiA.