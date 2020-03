W Mszanie szyją maseczki ochronne dla szpitala zakaźnego w Raciborzu. Chcą uszyć kilkaset masek do walki z koronawirusem

- Oficjalne otwarcie tego miejsca zaplanowaliśmy pierwotnie na połowę marca. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne okazało się to niemożliwe. Maszyny pracują jednak pełną parą, aby wesprzeć personel medyczny niosący ulgę chorym – mówi Rafał Jabłoński, dyrektor GOKiR Mszana.

W Mszanie uszyją kilkaset masek

Władze Mszany skontaktowały się z dyrekcją szpitala zakaźnego w Raciborzu i władzami powiatu raciborskiego.

- Przyjmiemy każdą ilość masek - brzmiała odpowiedź.

Kiedy do gminy dotarła informacja, że jest zielone światło na "produkcję" pojawił się inny problem - z dostępem do materiału.

- Materiał udało się zamówić przez internet. O to starało się z nami 300 podmiotów. Towar dojechał pod koniec tygodnia. Mamy 150 metrów bieżących i 1,5 m szerokości materiału. Myślę, że uda się z tego uszyć kilkaset masek - mówi Rafał Jabłoński.

Maski szyją pracownicy GOKiR. Póki co pozostali mieszkańcy gminy nie mogą wziąć udziału w akcji w pracowni. To kwestia bezpieczeństwa. W pomieszczeniu może być tylko kilka osób. Jeśli pracownicy ze zmęczenia nie będą mogli dalej szyć, wówczas GOKiR zwróci się z apelem o pomoc do pozostałych mieszkańców gminy.