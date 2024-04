W regionie rybnickim najlepsza frekwencja w powiecie wodzisławskim. A tam najliczniej głosują mieszkańcy Marklowic. Zobaczcie wyniki

O stanowiska burmistrzów i wójtów dziewięciu miast i gmin powiatu wodzisławskiego walczą w sumie 24 osoby, 20 panów i tylko cztery panie w wieku od 28 do 62 lat. Trwa również walka o mandaty do rad gmin miejskich i wiejskich oraz rady powiatu.

Póki co, poznaliśmy frekwencję na godzinę 12. W powiecie wodzisławskim, na 116 888 uprawnionych wydano 18 145 kart wyborczych. Frekwencja wyniosła 15,52 proc.

Jeśli chodzi o gminy, to najwięcej osób poszło do urn w Marklowicach – 20,25 proc. Następne miejsca to: Mszana – 17,95, Wodzisław Śląski – 16,10, Godów – 16,05, Pszów – 15,55, Radlin – 15,11, Lubomia – 14,73, Gorzyce – 14,62, Rydułtowy – 13,21.

Po godzinie 21, poznamy wyniki exit pool dla całego kraju i największych miast. Mieszkańców regionu najbardziej jednak interesują wyniki w miastach i gminach wiejskich oraz do sejmików wojewódzkich. Po 21 będą spływały do komisji wyborczych wyniki cząstkowe, w wyborach do poszczególnych samorządów, o których będziemy sukcesywnie informowali.