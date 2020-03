W Wodzisławiu i Rybniku na jednym bilecie. Bilety MZK i ZTZ będą się pokrywały

Kopalnie fedrują. Są dezynfekcje, maski i ograniczenia w szolach

Koronawirus mocno utrudnia wszystkim życie. Zewsząd słychać nawoływania do ograniczenia do minimum wyjść z domu, unikaniu skupisk ludzi i pracy zdalnej. Są jednak takie zawody, gdzie nie jest to możliwe - przynajmniej nie dla większości załóg. Dotyczy to m.in. pracowników kopalni...