W Wodzisławiu Śl. przedszkola i żłobek nadal zamknięte. Otwarcie możliwe 18 maja, ale w trybie awaryjnym

Władze Wodzisławia Śl. zamierzają w najbliższych dniach pracować nad rozwiązaniami i śledzić sytuację w mieście oraz regionie. Do końca tygodnia mają być znane szczegóły do końca przyszłego tygodnia.

- Patrząc przede wszystkim na bezpieczeństwo Waszych dzieci, bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników przedszkoli i żłobka, Waszych i ich rodzin, mając również na uwadze Wasze potrzeby i troski, przymierzamy się do awaryjnego otwarcia placówek opiekuńczych w trybie awaryjnym nie wcześniej niż 18 maja - zapowiada prezydent Mieczysław Kieca.

W pierwszej kolejności ma zostać rozeznana sytuacją o tym, ilu rodziców i opiekunów gotowych będzie posłać swoje pociechy do przedszkola i jak ewentualnie będzie to wpływało na warunki bezpieczeństwa i higieny w placówkach. Dlatego też wychowawcy będą się kontaktować w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

- Nie ma i nie może być mowy o pracy przedszkoli w trybie, jaki znamy sprzed epidemii. Jeśli to będzie możliwe, opiekę będziemy się starali zabezpieczyć w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach porządkowych - zapewniają urzędnicy.

- Przede wszystkim placówki muszą zostać odpowiednio przygotowane - ponownie zdezynfekowane i poddane ozonowaniu, niektóre zabawki muszą być usunięte, a magazyny żywności muszą być uzupełnione. Będziemy musieli przygotować podział opieki na grupy w taki sposób, aby zapewnić najlepsze warunki bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom, a także Wam. Nie jesteśmy w stanie z pełną odpowiedzialnością wznowić zajęć w przedszkolach wcześniej. Czas jest nam nie tylko niezbędny, by przygotować placówki dla Waszych dzieci, ale by zapewnić jak największe prawdopodobieństwo, że będą one tam całkowicie bezpiecznie - tłumaczy Mieczysław Kieca.