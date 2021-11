W wodzisławskim szpitalu znów działa mobilny punkt pobrań. Wykonują testy na koronawirusa

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim poinformowała, że wznowiona została działalność mobilnego punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przy szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Punkt działa od wtorku, 23 listopada.

Punkt, z którego korzystać mogą mieszkańcy regionu skierowani na badania na obecność covid-19, czynny jest przez cały tydzień. I tak od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19, natomiast w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17.

Przypominamy też, że punkt wymazowy działa również przy szpitalu w Rydułtowach. Tam materiał do badań jest pobierany codziennie od 12:45 do 17.00.