Wakacje z autobusem w powiecie wodzisławskim. Jest specjalna promocja i cyklobusy

Wakacje z autobusem w powiecie wodzisławskim. Jest specjalna promocja

Wraz z rozpoczęciem wakacji wraca promocja na bilet sieciowy za jedyne 29,99 zł. Za tę cenę będzie można jeździć dowolną liczbę razy na wszystkich uruchamianych w wakacje liniach w okresie od 22 czerwca aż do 31 sierpnia. Skorzystanie z ulgi będzie możliwe po zakupie karty elektronicznej (tzw. PKS Karty) w jednej z kas:

Cyklobusy ruszyły w trasę

W każdy weekend i święta na dwóch liniach autobusowych uruchomione zostały specjalne kursy z przyczepą rowerową, tzw. cyklobusy. Na linii 35 autobusem można dojechać do tras rowerowych w rejonie Polderu Buków, a także do ośrodków wypoczynkowych w Olzie (przystanek Olza Dworzec kolejowy) i Bukowie (przystanek Buków Główna/Owocowa). Z kolei linia 38 poprowadzi z Wodzisławia Śląskiego do Godowa, gdzie swój bieg rozpoczyna „Żelazny Szlak Rowerowy” po polsko-czeskim pograniczu.

Cena biletu na przewóz roweru wynosić będzie jedynie 1 zł, co oznacza, że łączny koszt podróży za pasażera wraz z rowerem wyniesie 3 zł. To bardzo atrakcyjna oferta dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, nie rezygnując przy tym z wygody podróży. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem możliwości zakupu biletu na cyklobus w obsługującej powiatową komunikację aplikacji moBILET.