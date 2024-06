Walki podczas II wojny światowej zamieniły wodzisławski rynek w ruinę. Teraz udało się go odtworzyć! Będzie można zobaczyć jego makietę

Walki II wojny światowej zamieniły wodzisławski rynek w ruinę. Powstała jego makieta!

Wodzisławski rynek, serce miasta zna każdy jego mieszkaniec. Obecne wydanie rynku w Wodzisławiu Śląskim znacznie różni się jednak od tego sprzed kilku dekad, a dokładnie sprzed roku 1945, kiedy to zakończyła się II wojna światowa. To właśnie ostatnie fragmenty ogólnoświatowego konfliktu zdewastowały starówkę w Wodzisławiu Śląskim.

W mieście toczyły się zacięte i zaciekłe walki pomiędzy radziecką Armią Czerwoną a stanowiącymi siły nazistowskiej Trzeciej Rzeszy - Wehrmachtem i Volkssturmem. Jak szacują historycy, w ich wyniku serce Wodzisławia Śląskiego zostało zniszczone nawet w 80 procentach.

Po zakończeniu działań wojennych, wodzisławski rynek odtworzono. Nie wyglądał on już jednak tak, jak przed jej wybuchem. Niewiele było też fotografii i materiałów, które mogły go ukazać. Teraz będzie to jednak możliwe.