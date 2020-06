Wandal w Rydułtowach wybił szybę wystawową. Został zatrzymany dzięki dociekliwości dzielnicowego

Chciał wykorzystać 14-latka z Wodzisławia. Zarezerwował nawet noclegi

64-latek składał propozycje seksualne 14-latkowi z Wodzisławia Śl. Z nastolatkiem kontaktował się telefonicznie, zaprosił go też do pensjonatu. Do spotkania nie doszło, zamiast chłopca do drzwi zapukali... policjanci. Mężczyzna został zatrzymany w Gdyni. Trafił do aresztu.