Weekend w Wodzisławiu Śl: Filmy w kinie Pegaz i koncert w WCK

Weekend filmowy w kinie Pegaz

Piątek, sobota 7 / 8 lutego

godz. 16:00, Kino PEGAZ - seans filmowy: „Futro z misia” - Polska, komedia, 15+, 92 min, reż. Michał Milowicz, Kacper Anuszewski,

godz. 18:00, Kino PEGAZ - seans filmowy: „Proxima” - Francja, dramat, 15+, 107 min, reż. Alice Winocour,

godz. 20:30, Kino PEGAZ - seans filmowy: „Osierocony Brooklyn” - USA, kryminał, 15+, 144 min, reż. Edward Norton.

Bilety w cenie 16 zł (normalny) i 14 zł (ulgowy).

Baciary w Wodzisławskim Centrum Kultury

W niedzielę (9 lutego) o godz. 19 rozpocznie się koncert zespołu Baciary w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Zespół powstał w 2002 roku na Podhalu. Założony został przez Andrzeja i Janusza Body. Sławę zyskał dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu do grania, czasami już zapomnianych, melodii śpiewanych przez naszych dziadków czy rodziców. Skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat, a do najbardziej znanych i lubianych utworów należą: "Żyje się raz", "Oczy zielone", "Nic do stracenia" czy "Jak się bawią ludzie".