Wielki sukces fryzjerek z Wodzisławia. Fantazja zdobyła złoto i srebro mistrzostw Polski. Oto wspaniałe, nagrodzone fryzury! ZDJĘCIA

Fryzjerki z wodzisławskiego salonu Fantazja oczarowały swoimi pracami jury 29. Otwartych Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego 2023.

Złote fale Hollywood, srebrna fryzura ślubna

- Wróciliśmy właśnie z mistrzostw fryzjerstwa polskiego z bardzo dużym sukcesem. Zdobyliśmy dwa najważniejsze medale w konkurencji – złoty w konkurencji fale Hollywood, a srebrny za fryzurę ślubną. Do startu przygotowałam moją świetną uczennicę, bardzo zdolną Emilię Marchewkę. Spełniła się tam znakomicie, konkurs wyszedł rewelacyjnie. Cieszymy się bardzo, to jedno z moich największych osiągnięć. Zawsze marzyłam o tym, żeby przywieźć z mistrzostw Polski złoto i wreszcie to się stało - mówi Iwona Witaszak, właścicielka salonu fryzjerskiego Fantazja w Wodzisławiu Śląskim.