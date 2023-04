Wielkie otwarcie nowego Lidla w Żorach. Od rana sklep odwiedza coraz więcej klientów. Są liczne promocje i rabaty. ZDJĘCIA

Na odwiedzających sklep ALDI w Żorach czekają atrakcyjne promocje produktów marek własnych. Dodatkowo, w dniu otwarcia sklepu, klienci będą mogli je degustować przy specjalnie przygotowanych stanowiskach, w godzinach od 11:00 do 19:00.

Kuszą rabaty. Odzież i obuwie jest tańsza o 30 procent. Jeansy męskie kupimy już w cenie 59 zł. Solidną suszarkę na pranie dostaniemy za niespełna 90 złotych, w podobnej cenie jest stolik do komputera. W promocyjnej cenie jest też wiele warzyw i owoców, słodycze, wędliny oraz artykuły chemiczne.

- Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Żorach znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Eliza Polak, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.