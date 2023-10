Wioska widmo w woj. śląskim! Tak wyglądały Nieboczowy przed wyludnieniem - powstał tam zbiornik retencyjny. Zdjęcia opuszczonych domów

Na zdjęciach z Nieboczów pokazuje opuszczone domy, puste ulice, place i podwórka. Jak sam przyznaje, całość robiła niesamowite wrażenie.

- Do końca roku wieś [2017] ma przestać istnieć, a w jej miejsce ma powstać zbiornik przeciwpowodziowy. Uznałem, że to ostatni dzwonek, aby tam pojechać i zrobić kilka zdjęć. Wieś została przeniesiona razem z przydrożnymi kapliczkami, a nawet z całym cmentarzem, kilka kilometrów dalej. Parę lat trwało wykupywanie gospodarstw przez inwestora i wysiedlanie mieszkańców. Obecnie większość domów została już wyburzona. Trochę w sumie się spóźniłem, bo miesiąc wcześniej przed moją wizytą stał jeszcze stary kościół, który niestety spłonął i został zburzony. Chciałem go sfotografować, niestety nie udało mi się - pisze fotobloger.