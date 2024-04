Wiosna na Balatonie w Wodzisławiu Śl. Ciepła aura zachęciła ludzi do odwiedzin na terenie ośrodka. Jak odpoczywają wodzisławianie? ZDJĘCIA

Sobota 6 kwietnia, przed południem. Na dworze ponad 20 stopni C. Wodzisławski Balaton w dzielnicy Wilchwy zaroił się od ludzi. Jedni spacerowali wokół akwenu, inni siedzieli na ławkach, upajając się ciszę i przyrodą. Ścieżką śmigał biegacz z małym pieskiem, a starszy pan z werwą odbijał się kijami do nordic walking, by dotrzeć do celu, czyli największego w okolicy stawu.

Ireneusz Stajer