Wodzisław: Bambik, boomer i bejba mają zwrócić uwagę na prawidłowe segregowanie odpadów. Miasto prowadzi oryginalną kampanię ekologiczną Piotr Chrobok

Wykorzystanie młodzieżowego slangu i słów: bambik, boomer oraz bejba ma zwrócić uwagę i zachęcić mieszkańców Wodzisławia do prawidłowego segregowania odpadów. Ekologiczna kampania to inicjatywa władz miasta. Biorą w niej udział młodzi wodzisławianie, co ma być podkreśleniem istoty ekologii dla kolejnych pokoleń.