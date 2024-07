Wodzisław: Horror za zamkniętymi drzwiami w Gorzycach. Mężczyzna latami znęcał się nad swoją żoną. Dopuścił się nawet gwałtu na kobiecie!

Wodzisław: Horror za zamkniętymi drzwiami w Gorzycach. Mężczyzna latami znęcał się nad swoją żoną

Mało tego. Jak przekazują swoje ustalenia, mundurowi, mężczyzna miał także zmuszać kobietę do współżycia. 72-latka nie chciała tego, więc 77-latek ją gwałcił...

77-latek agresywny był nie tylko wobec żony. Zaatakował także ratowników medycznych

Wszystko, co działo się za zamkniętymi drzwiami domu małżeństwa jeszcze długo mogło pozostawać tajemnicą. Na jaw wyszło bowiem zupełnym przypadkiem. 77-latek nie potrafił powstrzymać swojej agresji, gdy w jego domu pojawiło się pogotowie ratunkowe. To przyjechało tam zresztą po to, żeby mu pomóc...