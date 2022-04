Wodzisław, Rydułtowy: Od środy, 13 kwietnia znów będzie można odwiedzać chorych przebywających w lecznicy

Po kilku miesiącach przerwy, od środy, 13 kwietnia, znów będzie można odwiedzać pacjentów przebywających w wodzisławskiej i rydułtowskiej lecznicy. Są jedna pewne ograniczenia. Nie ma mowy o siedzeniu przy łóżku chorego od rana do wieczora. Odwiedziny będą odbywały się od godziny 15.00 do 17.00. W tym też czasie rodziny i bliscy pacjentów będą mogli uzyskać informacje od lekarza kierującego oddziałem lub lekarza prowadzącego na temat stanu zdrowia osób hospitalizowanych. W szpitalu utrzymany zostaje też reżim sanitarny, co oznacza konieczność noszenia maseczki, zachowanie odstępu oraz ograniczenie długości i czasu odwiedzin. O tym, kiedy odwiedziny będą możliwe, będą decydować lekarze kierujący oddziałami.

Dla bezpieczeństwa wprowadzone zostanie również ograniczenie dotyczące liczby osób odwiedzających pacjentów. Do odwołania jednego pacjenta może odwiedzić w tym samym czasie tylko jedna osoba odwiedzająca.