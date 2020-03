Wodzisław Śl.: Cofnął licznik ciężarówki o 300 tys. km

Wodzisław Śl.: Cofnął licznik o 300 tys. km

W środę (4.03) około 14.30 policjanci z ruchu drogowego zauważyli na ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu Śl. kierującego zestawem pojazdów, który popełnił wykroczenie polegające na zanieczyszczeniu drogi publicznej. Kierowcę scanii ukarano mandatem.

Podczas sprawdzania przebiegu pojazdu, drogomierz wskazał wartość 484 tys. km, a przy ostatnim badaniu technicznym wprowadzono wartość sięgającą ponad 790 tys. km. Rozbieżności w przebiegu pojazdu sięgały więc ponad 300 tys. km.

- Powyższy przykład obrazuje, że nowe prawne rozwiązanie sprawdza się i z pewnością przyczyni do ukrócenia procederu „cofania liczników”. Znowelizowane przepisy kodeksu karnego stanowią, że jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza jest przestępstwem, zagrożonym karą do 5 lat więzienia. Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która licznik cofa, jak i właściciel pojazdu zlecający taką usługę - mówi nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.