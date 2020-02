Wodzisław Śl.: GDOŚ hamuje ważną drogę. W sądzie zapadł wyrok

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej o trudnej sytuacji inwestycji mówił prezydent Mieczysław Kieca. - Sprawa budowy tej ważnej drogi utkwiła w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pomimo wielu wyznaczonych terminów nadal nie udało się uzyskać potrzebnej i niezbędnej do dalszych działań decyzji środowiskowej. Oczywiście nie czekamy z założonymi rękami. W tej sprawie wysyłaliśmy ponaglenia do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska. Próbowaliśmy różnych interwencji – wyjaśnia prezydent.

Droga Główna Południowa ma połączyć Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Godów, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice ze zjazdem autostrady A1 w Mszanie. To nie tylko szansa na płynniejszy ruch, ale także magnes na potencjalnych inwestorów. Zwłaszcza jeśli chodzi o tereny pokopalniane. Problem w tym, że od kilku lat realizacja tej inwestycji stoi w miejscu.

- Sąd potwierdził przekonanie, które mamy od miesięcy, a nawet lat. Działania GDOŚ mają charakter niezrozumiały. Wykraczają całkowicie poza ramy prawne, jakie narzuca ustawa przy rozpatrywaniu spraw dla jednostek samorządu terytorialnego. Takiego postępowania nie powinno być w jakiejkolwiek instytucji. Przecież tutaj chodzi o pieniądze podatników. Mam nadzieję, że nie ma tutaj politycznych podtekstów, a jest to jedynie nieumiejętność prowadzenia postępowań - komentuje Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śl.

W konsekwencji WSA nałożył grzywnę na GDOŚ w wysokości... 400 zł oraz zobowiązał do rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 16 sierpnia 2016 roku w terminie trzech miesięcy od otrzymania prawomocnego wyroku.

Wodzisławski magistrat wyczerpując wszystkie dostępne narzędzia postanowił skierować sprawę przewlekłości postępowania dyrektora GDOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok zapadł w styczniu 2020 roku.

Włodarz miasta liczy, że decyzję uda się uzyskać jak najszybciej. Nie chce komentować wysokości grzywny nałożonej na GDOŚ.

O komentarz do sytuacji poprosiliśmy przed tygodniem GDOŚ. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Co dalej z Drogą Główną Południową?

Władze Wodzisławia Śl. nie potrafią odpowiedzieć co teraz. Wszystko zależy od wydanej decyzji i tego, co w niej będzie się znajdować. Urzędnicy obawiają się, że ze względu na przewlekłość postępowania wiele dokumentów załączonych uległo dezaktualizacji. To tylko jeszcze bardziej może przedłużyć cały proces.

Prace nad koncepcją i projektem Drogi Głównej Południowej trwają od 2007 roku. Ukończenie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę to tylko jeden z wielu trudnych etapów. Kilka lat temu zakładano, że odcinek liczący ok. 23 km kosztować będzie 800-900 mln zł. Od tego czasu wzrosły koszty usług, ale i ceny materiałów. Śmiało można przyznać, że inwestycja pochłonie więcej niż miliard złotych.