Wodzisław Śl.: W sobotę Ekobazar, a w niedzielę Wodzisławski Jarmark Staroci

Ekobazar w każdą sobotę

W maju na wodzisławski rynek powrócił "Wodzisławski Ekobazar". W tym roku odbywać się będzie co tydzień, a nie jak dotychczas, co dwa tygodnie. Miłośnicy zdrowej żywności będą mogli zrobić zakupy w każdą sobotę w godzinach 8-13.

Ekobazar swoją premierę miał we wrześniu 2019 roku i spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Dzięki temu wpisał się również w kalendarz miejskich wydarzeń w 2020 roku. Co tygodniowy Ekobazar to odpowiedź na prośby mieszkańców oraz sprzedawców, którym wydarzenie przypadło do gustu i chcieliby z niego korzystać częściej.

Jeśli jesteś producentem lub producentką zdrowej żywności wytwarzanej lokalnie (pieczesz pyszny chleb, produkujesz domowe sery, robisz domowe dżemy, wędzisz wędliny itp.), rękodzielnikiem, chcącym sprzedać swoje ciekawe produkty, ekoentuzjastą z ciekawymi pomysłami - przyjdź na nasz Ekobazar na wodzisławski Rynek. Czekamy na sprzedawców produktów spożywczych z ogrodów, ogródków oraz przydomowych hodowli. Produkty na wynos i do konsumpcji na miejscu.