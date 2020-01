Wodzisław Śląski: miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów, bo jeździł po pijaku. I znowu go podkusiło...

W sobotę około 23.50 mundurowi pojechali do Wodzisławia na ulicę Pszowską, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu ustalili, że kierujący fiatem punto w wyniku nadmiernej prędkości nie zdążył wyhamować i uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu marki seat ibiza.

- Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że kierowca ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych a ponadto u 25-latka badanie alkomatem pokazało promil alkoholu - wyjaśniają policjanci.