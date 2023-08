Wodzisław Śląski na starych zdjęciach. Pamiętacie te miejsca? Na Dworcu PKS stoją kultowe jelcze, zwane ogórkami. Zobacz ZDJĘCIA

Spojrzenie na rynek z prostopadłej do niego ulicy. Nowo oddane bloki mieszkalne (przy niektórych trwają jeszcze roboty), zaparkowany obok kamienicy "maluch", wille - "świadkowie" przedwojnia i jeszcze dawniejszych w Wodzisławiu Śl. Gmach Naszego Domu, ludzie pędzący do Supersamu. Widzimy też hodowców gołębi pocztowych na jednej z wystaw, których wiele odbywało się w tamtych czasach. Są też inne imprezy. No i widoczki dawnego Wodzisławia z lotu ptaka.

Zbiory Muzeum w Wodzisławiu Śl.