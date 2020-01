Wodzisław Śląski: policjanci namierzyli poszukiwanego listem gończym mieszkańca Radlina na dalekim Dolnym Śląsku. Pracował na..budowie

Oj bardzo zdziwił się 37-letni mieszkaniec Radlina, gdy szychtę na budowie w powiecie świdnickim przerwali mu...policjanci. Pracę opuścił w kajdankach. Co przeskrobał? Był poszukiwany przez policję listem gończym. Namierzyli go policjanci z wodzisławskiego zespołu ds. poszukiwań i identyfikacji osób

W poniedziałek mundurowi wyruszyli na Dolny Śląsk, by tam zaskoczyć poszukiwanego. Kryminalni wiedzieli w jakim mieście mają go szukać. Miał tam pracować na budowie.