Wodzisław Ślaski: "Wjechałem do rowu, zestresowałem się, poszedłem po alkohol do sklepu i wypiłem"...

Przyznacie, że ta wersja kupy się nie trzyma...Tak też uznali policjanci z Wodzisławia, wezwano w sobotę około 18.10 z polecenia dyżurnego mundurowi na ulicę Jastrzębską, gdzie według zgłoszenia pojazd osobowy wpadł do rowu.

Na miejscu zastano forda focusa, w którym nikogo nie było.

Po chwili na miejscu zjawił się 28-latek, który stwierdził że to on jechał tym pojazdem i w pewnym momencie oślepiły go światła jadącego z przeciwka pojazdu i wtedy zjechał do przydrożnego rowu. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny ponad 1,5 promila.