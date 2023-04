Wodzisławianin ukradł w sklepie kawę o wartości 1,5 tys. zł. Zrobił sobie zapas na cały rok. Nie napije się jej, bo złapali go mundurowi

Policjanci ogniwa patrolowo - interwencyjnego wodzisławskiej jednostki zostali wezwani do jednego ze sklepów przy ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim. Chwilę wcześniej pewien mężczyzna ukradł 24 opakowania kawy o łącznej wartości prawie 750 złotych.

- Jak się okazało, ten sam człowiek dzień wcześniej dokonał identycznej kradzieży. Mundurowi ruszyli w stronę, w którą uciekł sprawca. Zauważyli go na ulicy Tysiąclecia. Mężczyzna na widok radiowozu zaczął uciekać. Stróże prawa ruszyli więc za nim. Kawowy złodziej błyskawicznie został zatrzymany - podkreśla asp. sztab. Małgorzata Koniarska, rzeczniczka komendy w Wodzisławiu Śl.

32-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego miał w torbie kawy, które chwilę wcześniej ukradł. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży artykułów spożywczych o łącznej wartości blisko 1500 złotych. Przyznał się do winy, teraz o jego losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Został objęty policyjnym dozorem.