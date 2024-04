Wodzisławska Komunikacja Autobusowa poszerza tabor. Na ulice powiatu właśnie wjechało Iveco. Wkrótce dołączą cztery kolejne ZDJĘCIA

W minionym roku Wodzisławska Komunikacji Powiatowa przewiozła blisko milion pasażerów, pokonując około 1,5 mln kilometrów. To dużo, zważywszy że powiatowe przewozy co do zasady funkcjonują jedynie w południowych gminach powiatu, łącząc je m.in. z Wodzisławiem Śl., Raciborzem i Jastrzębiem-Zdrojem. Powiat Wodzisławski jest też jednym z liderów sięgania po środki z Funduszu Przewozów Autobusowych, dzięki czemu od pięciu lat ceny biletów w powiatowych autobusach nie uległy zmianie, a sieć połączeń jest regularnie dostosowywana do potrzeb pasażerów.

Wodzisławską Komunikację Powiatową obsługuje ponad 20 autobusów. W ciągu minionych pięciu lat wymieniono 14 z nich. Dzięki temu tabor WKP jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Między innymi za takie działania starosta wodzisławski Leszek Bizoń oraz naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Arkadiusz Łuszczak podczas ubiegłotygodniowego Forum Transportu zostali uhonorowani medalami „Zasłużony dla Transportu RP”.