Wodzisławski Jarmark Staroci. Rynek pełen sprzedających i kupujących. Ciekawe rzeczy można znaleźć na kilkudziesięciu stoiskach ZDJĘCIA

- Ktoś umrze, to rodzina przekazać znaczki. Są osoby, które wyjeżdżają na stałe i zostawiają dużo rzeczy. Mają swój wiek, więc chcą się tego pozbyć. Jadę do nich i dogadujemy się co do ceny. Wartość zależy również od stanu rzeczy, jest niższa, gdy przedmiot jest uszkodzony, porysowany. Odrestaurowuję go i sprzedaję – tłumaczy kolekcjoner.