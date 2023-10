Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Gorzyce

adres: Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Ligonia 2c, 44-351 Turza Śląska numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Szkolna 2, 44-362 Rogów numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Strażacka 7, 44-352 Czyżowice numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Raciborska 53, 44-362 Bełsznica numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Szkolna 7, 44-353 Olza numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Strażacka 8, 44-352 Czyżowice numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Leśna 46, 44-350 Gorzyczki numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Wiejska 30, 44-350 Gorzyczki numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Wiejska 8, 44-362 Bluszczów numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Wiejska 65, 44-350 Uchylsko numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Główna 10, 44-362 Odra numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: 7 Kwietnia 2, 44-350 Gorzyce numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Szpitale, domy pomocy społecznej, domy studenckie, zakłady karne - jak można zagłosować?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.