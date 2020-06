Wybory prezydenckie w Marklowicach. Będzie rekord frekwencji? Głosowanie korespondencyjne trwa

Przed Urzędem Gminy stanęły dwie duże skrzynki pocztowe, a do mieszkańców na bieżąco trafiają pakiety wyborcze. Część marklowiczan już oddała głosy. Trwają wybory korespondencyjne w Marklowicach. Jest szansa na rekord frekwencji. 96

Rekord wyborczy w Marklowicach? Jeszcze w czwartek po południu w Urzędzie Gminy w Marklowicach trwała żmudna praca urzędników przygotowania ostatnich pakietów wyborczych. Te z kolei na bieżąco poprzez Pocztę Polską trafiają do mieszkańców. Część osób już zagłosowała umieszczając wypełniony pakiet w jednej z dwóch specjalnych skrzynek pocztowych przed budynkiem Urzędu Gminy. Głosy można oddawać też w holu budynku, gdzie znajduje się przygotowana skrzynia na przesyłki wyborcze. - Dokładnie 2924 mieszkańców wyraziło chęć zagłosowania w wyborach prezydenckich - wylicza Benedykt Kołodziejczyk, sekretarz Urzędu Gminy w Marklowicach. To więcej niż wydano kart w ostatnich wyborach prezydenckich w 2015 roku. Wówczas odebrało je 2594 wyborców (39 głosów było nieważnych). Frekwencja wyniosła 60 proc. Co ważne, do osób wyrażających chęć głosowania w wyborach korespondencyjnych należy doliczyć jeszcze 96 mieszkańców Marklowic, którzy pobrali zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.

To oznacza, że wbrew wcześniejszym obawom nie będzie klapy frekwencyjnej, a rekord. Frekwencja może wynieść nawet 70 procent (zaliczamy do niej oddane głosy ważne i nieważne). Marklowice zamieszkuje ok. 5,5 tys. mieszkańców. W spisie wyborców jest 4268 osób. Wybory wyłącznie korespondencyjne Marklowice obok Baranowa w Wielkopolsce to jedna z dwóch gmin w Polsce, gdzie mieszkańcy zagłosują wyłącznie listownie. To pokłosie decyzji ministra zdrowia, który zarekomendował wspomniane miejscowości do takiego głosowania, bo wskaźnik zapadalności na Covid-19 przekraczał 100 na 10000 tys. mieszkańców (do tej pory w Marklowicach potwierdzono 83 zakażenia). Nigdy wcześniej w Polsce nie głosowano korespondencyjnie w jednej gminie na taką skalę. Pierwszą obawą był czas, a właściwie jego brak. Rekomendację wydano w piątek, a do środy mieszkańcy mieli czas, aby zgłosić zamiar głosowania. W Marklowicach obawiano się, że nie każdy na czas dowie się, że musi wyrazić chęć udziału w wyborach. Jeśli ktoś tego nie zrobił (np. zapomniał lub nie wiedział), to do jego domu pakiet wyborczy nie dotrze.

Na pakiet wyborczy składa się: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta, karta do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Jest też instrukcja zgodnie z którą należy go wypełnić. Mieszkańcy pakiety mogą wrzucić do specjalnych skrzynek Poczty Polskiej przed Urzędem Gminy (lub do skrzyni wewnątrz obiektu w godzinach pracy). W niedzielę mogą zanieść koperty do obwodowej komisji, gdzie zazwyczaj tradycyjnie głosują. Na temat wyborów głosy w Marklowicach są podzielone. - Cały kraj powinien głosować jednakowo. Ponadto pakiety powinny trafiać automatycznie do mieszkańców - można było usłyszeć od części mieszkańców. Nie brakowało też pozytywnych uwag. - Jedna osoba z rodziny może zanieść pakiety za wszystkich. To wygodne - powiedział Wiesław Nelke, mieszkaniec Marklowic. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 28 czerwca.

