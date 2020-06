Wybory prezydenckie w Marklowicach korespondencyjne. Jak to się odbywa? ZDJĘCIA

Marklowice znów są słynne na całą Polskę. Kiedyś o gminie krążyły różne dowcipy, ale dziś nikt się nie śmieje. To jedyna gmina w woj. śląskim i jedna z dwóch w Polsce obok Baranowa, gdzie obowiązuje wyłącznie głosowanie korespondencyjne . To pokłosie decyzji ministra zdrowia, który zarekomendował wspomniane miejscowości do takiego głosowania, bo wskaźnik zapadalności na Covid-19 przekraczał 100 na 10000 tys. mieszkańców (do tej pory w Marklowicach potwierdzono 83 zakażenia).

- Wybory to święto demokracji, tradycyjnie było bardziej uroczyście. Tak to jest sztuczne- mówi.

- Teściowa od córki, ma brata w Stanach Zjednoczonych. Jak ogłosili te dwie gminy w Polsce, gdzie będą głosowania korespondencyjne, to dzwonił ze Stanów Zjednoczonych do teściowej od córki pytać, co się w tych Marklowicach dzieje – opowiada Marian Miełek.

- Poza tym zauważyłem że starsi ludzie mieli kłopot, mimo że była instrukcja dość czytelnie napisana, to i tak to pomylili. Koperty podarli, a koperty podarte to głos nieważny. Kiedyś zawsze można było dopytać czegoś pań z komisji, jak się czegoś nie wiedziało – mówi pan Marian.

- Pakiety wyborcze zostały nam doręczone przez Pocztę Polską oraz Urząd Gminy. My mamy tu około 300 z Poczty i 150 z gminy. Mieszkańcy składali te pakiety do piątku do urn wyborczych. Dodatkowo przychodzą teraz wyborcy, którzy składają pakiety wyborcze osobiście – tłumaczy Alina Knapek, przewodnicząca jednej z obwodowych komisji w Marklowicach.

Karty do głosowania dostał w piątek. Mógł zanieść już w piątek do specjalnej skrzynki pocztowej ustawionej pod urzędem gminy, ale wolał przyjść w niedzielę.

- W razie takich niebezpiecznych czasów, które nastały, jakich jeszcze nigdy nie było, dla zdrowia człowieka , by nie rozprzestrzeniać wirusa, myślę, że to dobra forma wyborów – ocenia pani Bronisława Tront, którą spotkaliśmy w lokalu wyborczym. Weszła do środka w maseczce, oddała swój pakiet wyborczy pani z komisji, która także miała zasłonięte usta i wyszła. Wszystko trwało może minutę.

Nigdy wcześniej w Polsce nie głosowano korespondencyjnie w jednej gminie na taką skalę. Pierwszą obawą był czas, a właściwie jego brak. Rekomendację wydano w piątek, a do środy mieszkańcy mieli czas, aby zgłosić zamiar głosowania. W Marklowicach obawiano się, że nie każdy na czas dowie się, że musi wyrazić chęć udziału w wyborach. Jeśli ktoś tego nie zrobił (np. zapomniał lub nie wiedział), to do jego domu pakiet wyborczy nie dotrze.

Na pakiet wyborczy składa się: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta, karta do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Jest też instrukcja zgodnie z którą należy go wypełnić. Mieszkańcy pakiety mogli wrzucić do piątku 26 czerwca do specjalnych skrzynek Poczty Polskiej przed Urzędem Gminy (lub do skrzyni wewnątrz obiektu w godzinach pracy). W niedzielę mogą zanieść koperty do obwodowej komisji, gdzie zazwyczaj tradycyjnie głosują.

- Dokładnie 2924 mieszkańców wyraziło chęć zagłosowania w wyborach prezydenckich - wylicza Benedykt Kołodziejczyk, sekretarz Urzędu Gminy w Marklowicach.

To więcej niż wydano kart w ostatnich wyborach prezydenckich w 2015 roku. Wówczas odebrało je 2594 wyborców (39 głosów było nieważnych). Frekwencja wyniosła 60 proc. Co ważne, do osób wyrażających chęć głosowania w wyborach korespondencyjnych, należy doliczyć jeszcze 96 mieszkańców Marklowic, którzy pobrali zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.

To oznacza, że wbrew wcześniejszym obawom nie będzie klapy frekwencyjnej, a rekord. Frekwencja może wynieść nawet 70 procent (zaliczamy do niej oddane głosy ważne i nieważne). Marklowice zamieszkuje ok. 5,5 tys. mieszkańców. W spisie wyborców jest 4268 osób.