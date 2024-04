Wybory samorządowe 2024. Wyniki głosowania do Rady Miasta Wodzisław Śląski. Sprawdź, kto otrzymał mandat w poszczególnych okręgach! ZDJĘCIA

Oni zostali wybrani do Rady Miasta Wodzisław Śląski

Lista radnych, którzy dostali się do Rady Miasta Wodzisław Śląski w okręgu nr 2:

Lista radnych, którzy dostali się do Rady Miasta Wodzisław Śląski w okręgu nr 1:

Lista radnych, którzy dostali się do Rady Miasta Wodzisław Śląski w okręgu nr 3:

Roman Kapciak – 13,38 PiS

Mirosław Nowak – 11,65 KO

Łukasz Chrząszcz – 8,94 Wodzisław 2.0

Janusz Kurzawa – 5,26 PiS

Anna Rynkiewicz-Ryszka – 4,78 KO

Lista radnych, którzy dostali się do Rady Miasta Wodzisław Śląski w okręgu nr 4:

• Lidia Ptak – 17,81 PiS

• Barbara Połednik – 13,23 KO

• Izabela Grela – 6,05 Nasz Wodzisław

• Alan Szatyło – 4,15 Wodzisław 2.0

• Marian Drosio – 3,94 PiS

• Stefan Grzybacz – 3,57 KO

O stanowisko prezydenta Wodzisławia Śląskiego walczyło pięciu kandydatów. Zwyciężył Mieczysław Kieca. We wszystkich 25 obwodach wyborczych, uzyskał 6 579 głosów, co daje 40,23 procent. Drugi był popierany przez PiS Dezyderiusz Szwagrzak z wynikiem 3 557 (21,75 proc.). Na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać do drugiej tury wyborów prezydenckich, które odbędą się w niedzielę 21 kwietnia.