Wybory wyłącznie korespondencyjnie w jednej gminie woj. śląskiego. To Marklowice w pow. wodzisławskim

Jedna z tych gmin leży na terenie województwa śląskiego. To Marklowice w powiecie wodzisławskim.

- Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Minister zdrowia przekazał Państwowej Komisji Wyborczej rekomendacje w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich wyłącznie w formie korespondencyjnej. Dotyczą one dwóch gmin na terenie całej Polski, gdzie wskaźnik zakażeń na wirusa SARS-CoV-2 przekracza 100 na 10 tys. mieszkańców.

Marklowice to niewielka gmina. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2019 roku zamieszkiwało je 5405 osób. Dlaczego akurat tutaj wykryto tak duży współczynnik zachorowań? Najprawdopodobniej wpływa na to fakt, że wiele rodzin w Marklowicach to rodziny górnicze.

Na terenie gminy działa KWK "Marcel". Tam jednak, według ostatni danych Polskiej Grupy Górniczej, liczba zakażeń koronawirusem jest niewielka. Trzeba jednak pamiętać, że wokół gminy działa wiele innych kopalń, gdzie ten odsetek był o wiele większy, co mogło przełożyć się na zachorowalność w Marklowicach.

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca.