Wybuch gazu w Radlinie zniszczył dom. Mieszkańcy zebrali 145 tys. zł. Trwa remont nowego mieszkania

Po wybuchu gazu zebrali 145 tys. zł

Rodzina, która straciła dom (po eksplozji nie nadaje się do zamieszkania) ma już swoje nowe lokum – to mieszkanie M3 w centrum Radlina. Ma teraz do dyspozycji dwa pokoje, kuchnię i łazienkę.

Zbiórkę pieniędzy zorganizowało stowarzyszenie „Radlińska Przystań” a włączyły się w nią dziesiątki wolontariuszy w Radlinie i poza nim. Udało się zebrać ponad 145 tys. zł. Zakupem mieszkania dla poszkodowanych zajęło się zaś jedno z radlińskich biur nieruchomości.

Jak informują społecznicy z „Radlińskiej Przystani” przystąpiono już do prac remontowych nowego mieszkania.