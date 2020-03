Wybuch w Pszowie na Kościuszki. Poparzony mieszkaniec nie wie jak doszło do eksplozji

W sobotę 14.03 strażacy z Wodzisławia otrzymali zgłoszenie o wybuchu gazu w Pszowie na ulicy Kościuszki.

Na miejsce udało się 8 zastępów strażackich oraz pogotowie i policja.

- Do wybuchu doszło na 2 pietrze budynku 4-kondygnacyjnego. W wyniku eksplozji poparzony został jeden mieszkaniec. Pozostali mieszkańcy opuścili budynek przed naszym przybyciem - słyszymy w komendzie PSP w Wodzisławiu Śląskim.

Nie doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku, jedynie okno zostało uszkodzone i w niewielkim stopniu elewacja zewnętrzna

Strażacy tłumaczą, że blok wyposażony jest w instalację gazową, a w mieszkaniu nie było butli gazowej.

- Mieszkaniec nie pamięta chwili wybuchu i nie jest w stanie powiedzieć jak do niego doszło. Dostaliśmy zgłoszenie, że był to wybuch gazu ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to było - dodają w komendzie.