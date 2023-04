Wydanie papierowe Wodzisław Śl. Nasze Miasto od poniedziałku w obiegu! Zaopatrz się w swój darmowy egzemplarz - sprawdź, gdzie go dostaniesz

Wydanie papierowe Wodzisław Śląski Nasze Miasto - co będzie można znaleźć w środku?

Z przyjemnością ogłaszamy, że od poniedziałku, czyli 17 kwietnia 2023, na ulicach Wodzisławia znaleźć będzie można roznosicieli naszego wydania papierowego. Jest zupełnie darmowe i znakomicie sprawdzi się jako lektura.

Co czeka na czytelników w środku? Treść gazety to nie tylko zbiór najciekawszych i najważniejszych tekstów z naszego portalu, ale także artykuły, z którymi odbiorcy nie mieli szansy się do tej pory zapoznać.

Na 16 stronach znajdziecie m.in.: