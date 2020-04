Wymiana opon a koronawirus. Wulkanizator nie ma wątpliwości: Z wymianą opon nie można czekać. To kwestia bezpieczeństwa.

Wymiana opon a koronawirus

Od marca z powodu koronawirusa i kolejnych zakazów rządowych mających powstrzymać jego rozprzestrzenianie zdecydowana większość Polaków ograniczyła swoją aktywność poza miejscami zamieszkania do minimum. Wychodzimy do pracy, na zakupy czy pomóc rodzinie. Podejmowane są czynności niezbędne do codziennego życia.

W innych nieuzasadnionych przypadkach grozi nam mandat. To sprawia, że na początku kwietnia wielu kierowców wciąż - jeśli musi wyjeżdżać - podróżuje samochodami na oponach zimowych. Słoneczna pogoda i wysoka temperatura w ostatnich dniach z kolei spowodowały, że warsztaty wulkanizacyjne zaczęły być oblegane.

O mandacie za wymianę opon w województwie śląskim jeszcze nie informowaliśmy. Niepokojące sygnały w tej sprawie docierają do nas z różnych części Polski. Pojawił się problem.