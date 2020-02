Wypadek za wypadkiem. Dwie osoby poszkodowane

To nie był spokojny wieczór na drogach powiatu wodzisławskiego. W czwartek (6.02) służby dwa razy wyjeżdżały do zdarzeń drogowych. Doszło do nich na dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach, czyli w Syryni i Połomi.

Wypadek w Syryni

Około godz. 19 do poważnego zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Raciborskiej w Syryni. Zderzyły się renault laguna i peugeot 106. Na miejsce interweniowała policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna.

W wyniku wypadku do szpitala trafiła 20-letnia kobieta.

Wypadek w Połomi

Niebezpiecznie było też na skrzyżowaniu ulic Wolności, Podgórnej i Szkolnej w Połomi. Po 21 służby zostały wezwane do zderzenia toyoty aigo i volkswagena passata. Na miejscu również była policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna.

Do szpitala na badania przetransportowano jedną osobę.

Wspomniane skrzyżowania w Syryni i Połomi są najbardziej niebezpiecznymi w powiecie wodzisławskim. Każdego roku dochodzi tam do wielu kolizji i wypadków. W związku z tym zamontowano tam dodatkowe oznaczenia pionowe i poziome. Jak widać nie załatwiło to problemu.