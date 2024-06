Wyróżnienie dla Rydułtów za selektywną zbiórkę odpadów. Zero Waste Europe chce kontynuować współpracę. Skorzystają również inne gminy

W Rydułtowach uważają, że z wypracowanych przez miasto praktyk w zakresie selektywnej zbiórki bioodpadów, w przyszłości będą mogły korzystać inne gminy. Działania te są elementem skoordynowanej inicjatywy Zero Waste Europe (ZWE) "Fork to Farm". Sam projekt jest finansowany przez Global Methane Hub i UMI Fund, a ostateczny cel który mu przyświeca, to zmniejszenie emisji metanu przez poprawę gospodarowania bioodpadami.

- Współpracę ze stowarzyszeniem Zero Waste rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Mieliśmy warsztaty z zakresu ograniczania odpadów komunalnych. Skierowane do osób dorosłych. Wydaje mi się, że to było podstawą tego, że stowarzyszenie zwróciło uwagę na to, że jako gmina Rydułtowy chcemy coś zmieniać. Zmierzamy do zmniejszenia ilości bio odpadów – mówi Sylwia Jendrysik, kierownik miejskiego ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Jak zaznacza, miasto interesuje to, by zmieniać nawyki mieszkańców. Stąd Zero Waste zdecydowało się współpracować z Rydułtowami w nowym projekcie.