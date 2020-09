Wywóz śmieci w Wodzisławiu Śl. Nie będzie drastycznej podwyżki opłat za odbiór odpadów

- To bardzo ważna wiadomość. Jak wszyscy wiemy, ceny za wywóz odpadów rosły wszędzie i znacząco. Wszystkie miasta i gminy borykały się z trudnościami w tym zakresie. Ale dziś możemy sobie powiedzieć, że cena w Wodzisławiu nie powinna wzrastać aż do stycznia 2023 roku. Wiele wskazuje na to, że negatywny trend wzrostu cen udało się zahamować, a miesiące żmudnej pracy, negocjacji, rozmów przyniosą korzystny dla nas wszystkich efekt – mówi Mieczysław Kieca, prezydent miasta.

- Czeka nas trochę zmian. Zgodnie z projektowaną umową najpewniej będziemy mogli dostarczyć mieszkańcom worki na odpady, kubły na śmieci czy też zapewnimy ich dezynfekcję. Ale to nie wszystko. By być jeszcze bardziej eko, zaczniemy segregować bioodpady – wyjaśnia prezydent. - Dla osób kompostujących swoje odpady biodegradowalne, przewidujemy obniżkę opłaty o 1,46 zł od osoby. Przygotowujemy oczywiście odpowiednią kampanię informacyjno-edukacyjną, byśmy od nowego roku był gotowi do działania w znowelizowanym systemie – dodaje Mieczysław Kieca.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zachodzi konieczność dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Wodzisławia Śląskiego do obowiązujących przepisów. Co to oznacza?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że samorządowcy z powiatu wodzisławskiego rozpoczynają prace nad przygotowaniem spójnego systemu gospodarowania odpadami. Była to odpowiedź na rosnące ceny na rynku. Samorządowcy zamierzają dążyć do ujednolicenia, usystematyzowania systemu gospodarki odpadami i wprowadzenia takich docelowych mechanizmów, które zatrzymałyby powszechny trend wzrostu cen.

Pierwszy etap to maksymalne dostosowanie standardów i ujednolicenie systemu w gminach. Drugi etap to sposób przetwarzania, a co za tym idzie przejęcie odpadów komunalnych z powrotem do gmin, by realnie wpływać na sposób, w jaki będą one przetwarzane oraz na cenę tego procesu.